Successos
Detingut amb 8.060 paquets de tabac de contraban provinent d'Andorra
La mercancia té un valor estimat de més de 100.000 euros
Els agents de duana francesos han confiscat un total de 8.060 paquets de cigarretes procedents d’Andorra que un conductor transportava de manera il·legal en el seu tot terreny. La intervenció es va produir a Tarn-et-Garonne, just abans que el vehicle s’incorporés a l’autopista A20, i representa una de les més grans confiscacions de tabac de l’any a la zona, amb un valor estimat de més de 100.000 euros, segons informa el mitjà francès Auto Moto.
La càrrega estava amagada en diversos punts del vehicle i multiplicava per deu el límit permès per la legislació europea: 800 cigarretes (quatre cartutxos) per persona procedents d’un país de la Unió Europea. El conductor, ara en una situació judicial delicada, s’enfronta a una multa molt elevada i podria rebre fins a tres anys de presó per tràfic de tabac.