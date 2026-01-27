REPORTATGE
Decisions vitals
Uns 2.000 alumnes participaran en el saló d’orientació Connecta, que se celebrarà el mes de febrer vinent.
El Govern va presentar ahir Connecta, el nou saló de l’orientació d’Andorra. La iniciativa vol donar eines als joves per definir el seu futur educatiu i professional i ajudar-los a fer eleccions més informades i segures, tant a curt com a llarg termini. L’esdeveniment, organitzat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb el suport del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, tindrà lloc els dies 26 i 27 de febrer al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
87 estands locals i estrangers hi estaran presents
El saló comptarà amb 87 expositors provinents d’Espanya, França i Andorra, i oferirà un programa de xerrades, activitats, assessorament i estands informatius. Es preveu la participació de 1.900 estudiants de batxillerat i formació professional. A més, estarà obert a tota la població, especialment als joves i famílies interessats a conèixer de prop les opcions educatives, universitàries i laborals existents. També hi haurà espais per a consultes personalitzades i orientació directa.
El ministre d’Educació, Ladislau Baró, va afirmar que “Connecta complementa la fira de l’ensenyament impulsada per l’ambaixada de França”, i va remarcar la riquesa del sistema educatiu andorrà i les seves múltiples possibilitats.
La ministra Mònica Bonell va dir que “és una oportunitat única per descobrir de primera mà les opcions formatives disponibles”. També va destacar la bona acollida i la voluntat de fer créixer el projecte amb noves edicions, més continguts i més presència d’oferta internacional.