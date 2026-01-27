SUCCESSOS
El comú de la capital talla un carreró per una esllavissada de pedres i rocs
Els bombers van mobilitzar-se ahir prop del número 10 del carrer mestre Xavier Plana d’Andorra la Vella per una “petita” esllavissada de pedres. L’avís van rebre’l a dos quarts de dotze del migdia i, després de retirar les pedres, van alertar el comú, ja que el carreró on va produir-se és un terreny de titularitat privada, segons van explicar al Diari fonts del cos d’emergències. La corporació també va posar-se en contacte amb un geòleg perquè analitzés la paret.
El comú va tallar l’accés al carreró i va explicar que, tot i que es tracti d’un terreny privat, “avançarà les actuacions necessàries per garantir la seguretat de la ciutadania i assegurar la màxima celeritat en la intervenció”. Una de les possibles solucions per evitar problemes en el futur seria la instal·lació d’una barrera antiallaus, segons van puntualitzar fonts dels bombers.