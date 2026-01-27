Fons de Reserva de Jubilació
Cinca alerta que encadenar petites reformes per les jubilacions pot "lapidar la confiança" del ciutadà
El president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació defensa la necessitat d’una modificació normativa estructural del sistema
El president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca, ha advertit que limitar-se a encadenar reformes paramètriques del sistema de pensions pot acabar "lapidant la confiança" de la ciutadania en el propi sistema. Tot i reconèixer que aquest tipus de reformes poden ser útils a curt termini, Cinca ha remarcat que no resolen el problema de fons i que només serveixen per ajornar-lo.
Cinca ha posat en valor els bons resultats del Fons en els darrers anys, amb tres exercicis "especialment bons" i un creixement acumulat superior al 24%. Amb tot, ha insistit que aquests rendiments no són suficients per fer front als compromisos futurs amb els cotitzants, que "començaran a materialitzar-se d’aquí a cinc, deu o vint anys". "L’important és la tendència a llarg termini, però això no elimina la necessitat d’una reforma", ha afirmat.
El president de la comissió gestora ha defensat que una reforma paramètrica, com ara canvis en l’edat de jubilació o en els percentatges de cotització, pot ajudar a guanyar temps, però no garanteix la sostenibilitat del sistema. "Utilitzant terminologia del rugbi, és fer una passada endavant: ajornar el problema", ha explicat.
Cinca ha subratllat que l’opció ideal seria una reforma estructural que abordi de manera global els pilars del sistema, tot i que ha admès que, si l’única opció viable és una reforma paramètrica amb consens polític, és preferible a "quedar-se com ara". No obstant això, ha alertat del risc que, si després d’una reforma parcial es torna a parlar ràpidament d’una altra, la ciutadania acabi perdent la confiança en el sistema de pensions.
"El ciutadà ha de ser conscient que una reforma només paramètrica no tanca el debat", ha assenyalat, afegint que la transparència és clau per evitar frustració i desconfiança. Segons Cinca, cal deixar clar que aquest tipus de reforma ha de servir per guanyar temps i preparar el terreny per a una reforma estructural posterior i no encadenar-les.
Pel que fa al calendari i a l’abast dels canvis, Cinca ha indicat que l’impacte d’una reforma paramètrica dependrà de la intensitat de les mesures adoptades. Ha destacat especialment el paper del factor de conversió, que considera el paràmetre més determinant. "Si augmentem les cotitzacions però no canviem el factor de conversió, estarem exactament igual", ha advertit.