Política
Adrià Palmitjavila renova com a president de la secció jove de Demòcrates
Sandra Cuberes assumeix el càrrec de secretària
La secció jove de Demòcrates ha celebrat recentment una reunió en format híbrid —presencial i virtual— per abordar temes d’actualitat del país que afecten especialment el col·lectiu juvenil, impulsar nous projectes i validar la composició de l’equip directiu. Adrià Palmitjavila continuarà liderant la secció com a president, mentre que Sandra Cuberes assumeix el càrrec de secretària.