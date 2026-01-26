Estadística
Un de cada quatre joves treballava el 2024
Es una de les xifres més baixes de l'última dècada
La taxa d'ocupació dels joves andorrans entre els 15 i els 24 anys va baixar un 25% el 2024, segons el sistema d'indicadors de la Joventut d'Andorra, que publica el departament d'Estadística. Hi ha menys joves que treballen, però més població en aquest rang d'edat (dels 15 als 29 anys), de fet, hi ha un 17,4% més de joves, per deixar la xifra total en 15.198. Això significa que hi ha 3.659 més d'aquest col·lectiu que el 2014. Així i tot, només un 49 % és actiu laboralment - que està en edat de treballar i treballa- la xifra més baixa en un lustre.
En els darrers 10 anys, el nombre de joves de nacionalitat andorrana també ha crescut, però de forma més moderada, n'hi ha 1.662 més, mentre que els de nacionalitat estrangera ho han fet en 1.997. Això ha fet que el pes dels joves andorrans dins del total juvenil baixi al 61,4 %, mentre que el dels estrangers assoleix el 38,6 %, el valor més alt registrat.
En educació, la taxa d’escolarització als 17 anys ha assolit un màxim històric del 89,8 %, amb una diferència destacada entre sexes: el 92,8 % dels nois segueixen estudiant, davant el 86,6 % de les noies. En canvi, només un 43 % dels alumnes de 4t d’ESO i un 42,4 % dels de 2n de batxillerat tenen l’edat teòrica corresponent, fet que evidencia un cert retard escolar.
Pel que fa a la salut, l’esperança de vida als 20 anys se situa en 64,7 anys, 62,3 per als homes i 67 per a les dones. La taxa de mortalitat específica entre els 15 i els 29 anys augmenta fins al 2,6% per cada 10.000 habitants, amb una incidència major entre els nois: 3,7% que entre les noies, que se situen en l'1,4%.
En matèria d’habitatge, el preu mitjà del lloguer s’ha situat en 732,60 euros el 2024, amb un increment del 30 % en cinc anys. Els ajuts al lloguer per a menors de 30 anys han arribat als 236.000 euros, tot i que només representen el 6,8 % del total.
Finalment, destaca l’increment dels joves internats en centres penitenciaris, amb 50 casos registrats el 2024, un 233 % més que l’any anterior. El 90 % dels interns d’entre 15 i 29 anys són homes.