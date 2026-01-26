Educació
El Saló Connecta comptarà amb 1.900 alumnes participants
Hi hauran 87 expositors d'Andorra, Espanya i França
El Govern d'Andorra ha presentat avui el nou Saló de l’orientació d’Andorra, 'Connecta', on es preveu la participació de 1.900 alumnes i 87 expositors. La iniciativa està destinada a ajudar els joves a definir el seu projecte educatiu i professional. L’esdeveniment, organitzat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb la col·laboració del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, se celebrarà els dies 26 i 27 de febrer del 2026 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El Saló s’emmarca en les directrius del Pla Nacional de la Joventut i del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha explicat que “Connecta complementa la fira de l’ensenyament organitzada per l’Ambaixada de França”. L’objectiu del saló és que els estudiants que vulguin continuar amb estudis superiors puguin tindre totes les opcions disponibles al seu abast, a més d'opcions de formació professional, col·legis professionals i altres modalitats explica.
El Saló comptarà amb 87 expositors tant d’Espanya, França i Andorra, que portaran un programa de xerrades, activitats i stands informatius. Es preveu una participació 1900 alumnes de batxillerat i formació professional. A més que l’esdeveniment estarà obert a la població general, especialment a joves i famílies interessades en l’orientació educativa.
La ministra de cultura, joventut i Esport, Mònica Bonell, ha assegurat que “és una oportunitat única per conèixer de primera mà les opcions educatives i laborals disponibles, i per reforçar el procés d’orientació i acompanyament dels joves.”. I ha afegit que “estem molt contents amb la resposta que hi ha hagut, la voluntat és fer-ho bé i continuar creixent.
El programa inclou conferències com “La situació del mercat laboral actual i les oportunitats professionals”, a càrrec del Servei d’Ocupació d’Andorra, una xerrada del psicòleg Joan Soler Sucarrats i una ponència de Jordi Segués, expert en màrqueting i comunicació “Les claus (que ningú t’ensenya) de l’èxit professional”.