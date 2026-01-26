Seu d'Urgell
Els pensionistes espanyols residents a l’estranger hauran d’acreditar la vida dues vegades l’any
Els beneficiaris hauran de fer el tràmit durant el primer trimestre i al setembre per evitar la suspensió de la pensió
Els pensionistes espanyols que resideixen fora d'Espanya hauran d’acreditar la seva situació de vida en dues ocasions anuals per mantenir el cobrament de la pensió a partir d'aquest any. L’Oficina d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dilluns la visita del subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, i de la directora de l’Institut Nacional de la Seguretat Social d'Espanya (INSS), Núria Llebot, que han informat d’aquest canvi. El tràmit s’haurà de fer un cop durant el primer trimestre (fins al 31 de març) i un segon cop al setembre. A partir del 2027, l’obligació s’ampliarà a tres acreditacions anuals.
Per facilitar la gestió, es pot utilitzar l’aplicació mòbil gratuïta VIVESS, en funcionament des del 2023, que permet fer l’acreditació de manera senzilla des de qualsevol lloc del món, evitant desplaçaments innecessaris. L’app també permet modificar dades bancàries, actualitzar el domicili o remetre el certificat de residència fiscal.
El subdelegat ha destacat que l’objectiu és garantir que els pensionistes puguin fer el tràmit “de manera àgil i sense riscos de perdre la pensió de manera temporal”. El tràmit també es pot fer presencialment a les oficines de la Seguretat Social o als consolats espanyols.