Substàncies estupefaents
Detingut un turista quan accedia a Andorra amb 3,46 grams de cocaïna
La policia també ha detingut un altre home pel mateix motiu, portava 1,14 grams de la mateixa droga
La policia d'Andorra ha arrestat aquest cap de setmana a dos turistes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El primer, un home de 46 anys, va ser controlat la matinada de dissabte a la frontera del riu Runer, quan accedia al Principat amb el seu vehicle particular i 3,46 grams de cocaïna i un gram d'heroïna.
Aquesta, però, no va ser l'única intervenció que han hagut de fer els agents a finals de setmana relacionada amb la possessió de drogues, ja que un altre turista de 31 anys va ser detingut ahir la matinada a l'interior d'un local d'oci nocturn de Canillo, per portar a sobre 1,14 grams de cocaïna. L'avís el van donar els vigilants de l'establiment en adonar-se dels fets.