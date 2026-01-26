Substàncies estupefaents

Detingut un turista quan accedia a Andorra amb 3,46 grams de cocaïna

La policia també ha detingut un altre home pel mateix motiu, portava 1,14 grams de la mateixa droga 

Un vehicle de la policia a la frontera hispanoandorrana

La policia d'Andorra ha arrestat aquest cap de setmana a dos turistes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El primer, un home de 46 anys, va ser controlat la matinada de dissabte a la frontera del riu Runer, quan accedia al Principat amb el seu vehicle particular i 3,46 grams de cocaïna i un gram d'heroïna.

Aquesta, però, no va ser l'única intervenció que han hagut de fer els agents a finals de setmana relacionada amb la possessió de drogues, ja que un altre turista de 31 anys va ser detingut ahir la matinada a l'interior d'un local d'oci nocturn de Canillo, per portar a sobre 1,14 grams de cocaïna. L'avís el van donar els vigilants de l'establiment en adonar-se dels fets. 

