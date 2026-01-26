Consell General
La delegació andorrana participa a la sessió d’hivern del Consell d’Europa
El focus es posa en els drets humans i els conflictes internacionals
La delegació del Consell General, integrada per Berna Coma, Cerni Escalé, Meritxell Alcobé i Susanna Vela, participa aquesta setmana a la sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que té lloc a Estrasburg. L’ordre del dia inclou debats centrals com la integritat del sistema de la Convenció Europea dels Drets Humans, el respecte del dret internacional a Gaza i Cisjordània després de l’alto el foc, l’aniversari de la Carta Social Europea o l’adopció d’un nou protocol sobre l’internament i tractament involuntari en salut mental. També es commemoraran les víctimes de l’Holocaust i es procedirà a l’elecció del nou president o presidenta de l’Assemblea.