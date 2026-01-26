Institucions
El Copríncep episcopal visita la Casa de la Vall després de la reforma
Josep-Lluís Serrano Pentinat s’ha mostrat interessat pels frescos restaurats de la sala dels Passos Perduts
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha estat la primera autoritat a visitar oficialment la Casa de la Vall després dels treballs de reforma i restauració realitzats durant el 2025. Rebut pel síndic general, Carles Ensenyat, la subsíndica Sandra Codina i les membres de la sindicatura Maria Àngels Aché i Carolina Puig, Serrano ha recorregut l’edifici durant una visita que s’ha allargat més d’una hora i mitja.
El Copríncep s’ha mostrat especialment interessat pels frescos restaurats de la sala dels Passos Perduts, així com pel quadre de Joaquim Mir que presideix el despatx del síndic, on es retrata la Casa de la Vall l’any 1933 en un context de canvi polític marcat pel sufragi universal masculí. La comitiva també ha dedicat temps a l’hemicicle, que ara recupera la simetria original prèvia a la creació de la setena parròquia, Escaldes-Engordany, quan es van afegir quatre escons al costat dret de la sala.