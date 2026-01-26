Circulació temerària
Controlat un conductor per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,78 i provocar un accident
Tres persones més han estat detingudes per conduir ebries
La policia d'Andorra ha detingut quatre persones aquest cap de setmana com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol, la més rellevant va ser l'arrest d'un conductor de 43 anys al Pas de la Casa per registrar una taxa d'alcoholèmia d'1,78 i provocar un accident amb danys materials contra un autobús.
La primera detenció, però es va produir a Encamp, on una dona de 30 anys va donar una taxa d’1,53 g/l. A més, a Canillo, un home de 64 anys va ser arrestat després d’entrar en una rotonda derrapant i donar positiu amb una taxa d’1,01 g/l.
Un turista de 32 anys també va ser controlat a la carretera General 2 amb una alcoholèmia d’1,32 g/l, després d’un accident lleu a la rotonda de l’Aldosa.