MOBILITAT

Cicland registra més de 41.800 trajectes durant l’any passat

Bicicletes de Cicland.

Bicicletes de Cicland.SFG

Redacció

Cicland, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides, ha tancat el 2025 registrant un total de 41.873 trajectes, una xifra que representa un increment de l’11,8% respecte del 2024, any en què se’n van comptabilitzar 37.452. En comparació amb el 2023, l’augment ha estat encara més significatiu, del 40,1%, respecte dels 29.889 trajectes registrats aquell any.

En termes generals, les bicicletes compartides han permès efectuar un total de 187.750 quilòmetres, la qual cosa equival a fer quatre voltes al món o 890 vegades el trajecte Andorra-Barcelona.

D’altra banda, el mes en què va registrar-se un major ús del servei de Cicland va ser el maig, amb un total de 3.888 trajectes. El segueixen de ben a prop altres mesos, com el juny (3.816), el desembre (3.769), l’agost (3.729), el setembre (3.727) o l’abril (3.725).

