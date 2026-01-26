Successos
Un autocar accidentat a Luzenac va bloquejar la circulació cap a Andorra dissabte
L'alcalde de Nalzen, una localitat prop de Foix, va treure entre 30 i 40 vehicles atrapats per la neu
La nevada intensa del dissabte al departament de l’Arieja va provocar nombroses incidències a la xarxa viària, amb vehicles atrapats i vies tallades. Un dels punts més afectats va ser la pujada de Leucate, just després de Luzenac, on un autocar accidentat cap a les quatre de la tarda va provocar un embús important que va bloquejar l’accés cap a Andorra, segons informa el mitjà francès La Dépeche. L’incident va deixar atrapats diversos vehicles i va dificultar el pas dels autobusos que havien de recollir 87 esquiadors, que van quedar retinguts temporalment. Les autoritats van estudiar habilitar un espai per acollir-los, tot i que finalment la situació es va poder resoldre i els autocars van accedir a la zona quan la circulació es va restablir parcialment.
Una mica abans, al migdia, la situació també es va complicar a Nalzen, a la carretera cap a Foix, on entre 30 i 40 cotxes van quedar atrapats per la neu. L’alcalde de la localitat, Patrick Ferrié, va explicar que, juntament amb el seu gendre, van treure els vehicles amb tractor, substituint fins i tot el mecànic quan aquest ja no podia continuar treballant. La manca d’equipaments d’hivern, com ara cadenes o fundes, va ser un dels principals factors del col·lapse, segons les autoritats locals.
Els serveis de manteniment de carreteres van treballar intensament des de primera hora del matí i durant tot el vespre per garantir la seguretat a les vies, amb el suport de la gendarmeria, que va revisar l’equipament dels vehicles i va imposar multes si calia. L’episodi torna a posar de manifest que, en zones de muntanya, la neu no és l’únic risc: la manca de preparació i previsió continua sent una de les principals causes dels problemes de circulació.