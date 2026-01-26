Meteo
Andorra registra un dels anys amb més llamps des del 1989, amb més de 900 durant l'estiu
Entre el 22 i el 24 de juny se'n van detectar 237
L’any 2025 ha estat especialment intens pel que fa a tempestes elèctriques a Andorra. Segons dades de la xarxa de sensors de Meteorage, es van registrar més de 900 llamps núvol-terra només durant els mesos d’estiu, un dels valors més elevats des de 1989.
El pic d’activitat es va concentrar en només tres dies, entre el 22 i el 24 de juny, quan es van detectar 237 descàrregues elèctriques, gairebé un terç del total anual. Aquest episodi va coincidir amb una situació meteorològica marcada per una gota freda situada sobre Portugal i altes dosis d’inestabilitat, que van afavorir la formació de tempestes als Pirineus.
Tot i que 2025 ha estat, a escala europea, un dels anys amb menys llamps des del 1989, Andorra ha estat una excepció dins del context general, amb un comportament típic de les regions de muntanya.