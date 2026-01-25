FITUR 2026
El sector turístic veu en la República Dominicana un nou mercat d’interès
Grandvalira Resorts identificat Llatinoamèrica com un mercat a estudiar durant l'edició
La 45na edició del Fitur 2026 ha deixat un bon sabor de boca al sector turistic del Principat. Enguany, els equips han pogut "continuar creixent en l’àmbit del mercat internacional, especialment el procedent de Llatinoamèrica", segons fonts de Grandvalira Resorts consultades per l'Agència de Notícies Andorrana. Especialment, "amb nous clients i contactes de teleoperadores d’aquests mercats", tot indicant que Mèxic, com a país convidat a la Fitur, ha permès fer contactes profitosos amb agències i professionals d’aquest mercat. En aquest sentit, s'han mantingut reunions i trobades amb Colòmbia, Brasil, Puerto Rico i Mèxic, així com nous contactes, fet que ha permès "la captació de nous clients en aquests quatre països". "Alhora, la fira ha permès descobrir oportunitats en mercats menys esperats, com la República Dominicana, que s’han identificat com a potencials a desenvolupar".
Com és habitual, Fitur també ha estat un espai de retrobament amb clients i partners consolidats, segons explica l'empresa, fet que facilita el seguiment de les operatives futures, el reforç dels vincles comercials i la consolidació de relacions a mitjà i llarg termini. Pel que fa al mercat ibèric, la fira continua tenint un paper principalment de consolidació, més que no pas de captació de nous clients, tot i que segueix sent una bona oportunitat per reactivar contactes amb clients potencials no actius i madurar relacions comercials.
Andorra Turisme destaca que Fitur és una cita ineludible que permet donar a conèixer l’oferta turística i d’esdeveniments del país tant a professionals com al públic general, en una fira que compta amb representació de més de 160 països. A més, la presència a Madrid facilita el manteniment de contactes i reunions amb representants de mercats llunyans, sovint interessats en propostes d’alt valor afegit com Andorra Selected. En aquest context, les empreses que acompanyen l’entitat, enguany 19, aprofiten l’espai per reunir-se amb possibles col·laboradors i clients, i valoren positivament tant l’estand com l’acompanyament rebut.
En la mateixa línia, el director de màrqueting i esdeveniments del centre d'oci Unnic, Pedro Moran, ha explicat que en dos dies s’han mantingut "una quinzena de reunions professionals", una xifra que considera òptima per garantir "trobades de qualitat". Segons ha indicat a l’ANA, aquestes reunions confirmen que Andorra ja és percebuda com "una marca de país" i com un producte complementari a l’oferta hotelera i de serveis. Moran també ha volgut fer valdre l’estand d’Andorra Turisme, que ha definit com el millor dels darrers anys, així com la feina de l’entitat, clau perquè les empreses puguin tenir presència en aquest tipus de fires internacionals.
El president de la Unió Hotelera, Jordi Paris, ha celebrat l'actuació d'enguany al Fitur, una cita que permet identificar objectius comuns. Segons París, el país, tot i ser petit, ha tornat a tenir una presència molt ben posicionada dins del recinte firal, fet que afavoreix l’interès dels professionals i els contactes comercials. París ha remarcat que Fitur serveix per reforçar l’estratègia turística d’Andorra de cara al 2026, orientada a captar un visitant amb més capacitat de despesa i a allargar les estades. També ha subratllat el treball per "desestacionalitzar el turisme", un objectiu que, segons ha explicat, ja ha començat a donar fruits els darrers anys, amb "millors ocupacions a la primavera i a la tardor gràcies a la suma d’esforços" del sector privat, els comuns i les noves propostes turístiques.
Des de Grandvalira Resorts subratllen que Fitur continua sent una de les grans fires del sector turístic a escala mundial i una excel·lent finestra per mostrar el savoir faire del receptiu andorrà, així com una plataforma estratègica per reforçar el posicionament internacional tant de les estacions com de la marca Andorra.