MOBILITAT
Reestablert l’accés a França i fase groga a partir del Port d’Envalira, Cruïlla de Sorteny i Pal
La fase negra es manté a la CG2 a la Coma de Ransol i a la CG3 cap a Arcalís per risc d’allaus
La mobilitat a la xarxa viària del Principat continua marcada per les afectacions derivades del temporal de neu. Mobilitat ha informat que es manté activada la fase negra a la carretera general 2 a la zona de la Coma de Ransol, pel risc de quedar-s’hi immobilitzat, així com a la carretera general 3 en direcció a Arcalís, a causa del perill provocat pels tirs d’allaus. Paral·lelament, s’ha activat la fase groga a diversos punts de la xarxa viària. En concret, a la CG2 a partir del Port d’Envalira, a la CG3 a partir de la Cruïlla de Sorteny i a la CG4 a partir de Pal, fet que implica condicions de circulació delicades i la necessitat d’extremar la prudència. Les autoritats franceses han informat que l’accés rodat a Andorra per les carreteres RN22 i RN320, entre l’Hospitalet-près-l’Andorre i el Pas de la Casa, ha quedat reobert a partir de les 10.00 hores.
Tot i això les autoritats franceses han advertit que el fenomen de neu continuarà durant la tarda i tota la nit, motiu pel qual demanen prudència als conductors. D’altra banda, continua sent obligatori l’ús d’equipaments especials a les carreteres RN22, RN20 i RN320, i es manté activa la restricció de vehicles de més de 19 tones en l’accés a França.