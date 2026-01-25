ENTITATS
Marrugat defineix claus el voluntariat i la transparència de cara al 2026
La Creu Roja presentarà el nou pla estratègic el primer trimestre de l'any
La Creu Roja Andorrana afronta els pròxims anys amb una estratègia clara per anticipar-se als canvis socials i reforçar la seva capacitat de resposta. La presidenta de l’entitat, Vicky Marrugat, traça un horitzó fins al 2026 marcat per l’envelliment de la població, la salut mental del jovent, les emergències climàtiques i la necessitat de consolidar una organització àgil, transparent i preparada.
L’entitat treballa alineada amb el pla estratègic 2030 de la Federació Internacional de la Creu Roja, però sempre adaptant-lo a la realitat del país. “La nostra dimensió ens permet ser molt més ràpids i pròxims a la ciutadania”, ha afirmat Marrugat a l'Agència de Notícies Andorrana. La Creu Roja Andorrana basa el seu futur immediat en un pla estratègic propi, però coordinat amb la visió internacional del moviment humanitari. “El pla estratègic de la Creu Roja Andorrana va alineat amb el pla estratègic 2030 de la Federació Internacional, tot i que ens basem sobretot en les necessitats reals del país”, explica Marrugat.
Aquest full de ruta ha de permetre anticipar-se als canvis socials i globals, reforçar les estructures internes i millorar la capacitat de resposta davant situacions d’emergència. En aquest sentit, Marrugat ha avançat a l'ANA que esperen poder "presentar el pla estratègic el primer trimestre de l'any 2026", tot indicant que volen ser cada cop més "transparents" amb els socis i voluntaris de l'ens.
En aquest sentit, la Creu Roja va reforçar la seva estructura organitzativa amb el nomenament del nou director general, Jordi Ribes, que es va incorporar al càrrec el 10 de novembre. Aquesta decisió s’emmarca en l’estratègia de l’entitat per preparar-se davant els reptes socials i humanitaris dels pròxims anys i dotar-se d’una estructura més sòlida i professionalitzada. La presidenta de la Creu Roja remarca que la creació i cobertura d’aquesta posició respon a una necessitat detectada arran de l’increment de projectes i de la complexitat de l’organització. "La Creu Roja ha crescut molt, tant en volum de projectes com en responsabilitats, i necessitàvem una figura que pogués coordinar-ho tot de manera transversal", ha explicat.
Segons Marrugat, el director general assumeix un paper "essencial" en la gestió quotidiana i en la coordinació dels equips tècnics, que permet que els òrgans de govern se centrin en l’estratègia. "El full de ruta està alineat amb l'agenda 2023", ha expressat Marrugat, tot indicant que Ribes s'encarregarà de coordinar i fer possible la creació del pla estratègic que Creu Roja té previst pel primer semestre de l'any. “Tot això no ho fem per créixer com a organització, sinó per poder donar una millor resposta a les persones que ho necessiten”, ha conclòs.
El voluntariat, un dels grans reptes de futur
Actualment, la Creu Roja Andorrana compta amb 4.602 socis i una base de 2.500 voluntaris, xifres que, tot i ser positives, evidencien la necessitat de continuar treballant per captar noves incorporacions, especialment entre la població jove. “Ser voluntari avui en dia costa. Implica donar el teu temps a canvi de res, i això és un repte per a totes les societats nacionals”, reconeix la presidenta.
Per això, la Creu Roja vol intensificar les accions de sensibilització, especialment en entorns educatius i digitals, per explicar què significa ser voluntari i què aporta a l'àmbit personal. “El voluntariat és una experiència molt enriquidora, però fins que no ho fas no t'adones del que t’aporta”, assegura Marrugat, tot apuntat que les xarxes socials seran l'aliada per tal d'"atraure els més joves a dur a terme tasques de voluntariat solidàries".
L’ARCA: 29 persones allotjades i 23 habitacions ocupades
Un dels projectes destacats dels darrers mesos és l’obertura de l’ARCA, un recurs residencial de curta durada amb 36 habitacions i una capacitat màxima de 68 places. Actualment, hi ha 29 persones allotjades, que ocupen 23 habitacions.
“Són persones que entren a l’ARCA per rebre un acompanyament temporal que els permeti recuperar una vida social, laboral i econòmica”, ha explicat la presidenta. L’equip tècnic, format per professionals de Govern i de la Creu Roja, acompanya aquestes persones en processos d’inserció laboral, recerca d’habitatge i estabilització personal. "L'acompanyament sigui el que sigui. El que necessitin aquelles persones", ha assenyalat Marrugat.
Formació i prevenció com a eix estratègic
La formació en primers auxilis i prevenció continua sent una de les prioritats centrals de l’entitat. Marrugat destaca que Andorra és un cas gairebé únic en l’àmbit internacional. “Som un dels pocs països del món on tota la joventut està formada en primers auxilis durant els primers anys escolars, i això és un orgull i un privilegi”, afirma.
De cara al 2026, l’objectiu és ampliar aquesta formació a totes les franges d’edat i consolidar un país cardioprotegit. “Volem que qualsevol persona sàpiga utilitzar un desfibril·lador i actuar en una situació d’emergència, sigui al carrer, a casa o amb un familiar”, subratlla.
Anticipar-se per protegir-se del canvi climàtic
Les emergències climàtiques també formen part de les prioritats estratègiques. Marrugat explica que la Creu Roja té un paper clau en la prevenció i la informació. “Tenim estius cada vegada més calorosos i hem d’informar, acompanyar i recordar mesures bàsiques per evitar riscos”, diu. Campanyes informatives, suport a col·lectius vulnerables i accions preventives són algunes de les línies de treball previstes. “Anticipar-nos és la millor manera d’evitar situacions molt més greus”, afegeix.
Una entitat preparada i amb resposta ràpida
La presidenta destaca la importància de tenir una organització sòlida i ben estructurada, capaç de reaccionar amb rapidesa davant qualsevol crisi. “Ser forts internament ens permet ser molt àgils davant de qualsevol necessitat de país”, afirma. En aquest sentit, recorda que l’experiència viscuda durant la pandèmia va demostrar la capacitat de resposta de l’entitat. “Quan va arribar la Covid, la resposta de la Creu Roja va ser immediata i coordinada amb totes les institucions”, remarca.
La Creu Roja Andorrana ha reforçat en els darrers anys la seva presència en l’àmbit internacional, un pas que la presidenta de l’entitat considera clau tant per al posicionament del país com per a l’enfortiment intern de l’organització. Aquesta projecció s’ha materialitzat a través de col·laboracions estables amb altres societats nacionals i amb una presència més activa en els òrgans de govern del moviment humanitari. “Cada vegada estem més presents en l'àmbit internacional, i això ens permet compartir experiències i bones pràctiques amb altres països”, ha explicat Marrugat.
En aquest context, la presidenta ha destacat les col·laboracions actives amb països com Mònaco i Liechtenstein, amb els quals s’han impulsat projectes conjunts i intercanvis de coneixement. “Som països petits, però amb realitats similars, i això fa que les col·laboracions siguin molt enriquidores”, ha afegit.
Marrugat fa valdre el creixent paper de la Creu Roja Andorrana en projectes internacionals, especialment en col·laboració amb altres països europeus. “Cada cop estem fent més col·laboracions internacionals i això reforça la visió humanitària d’Andorra”, destaca. Aquesta projecció exterior és, segons la presidenta, motiu d’orgull per al país i una oportunitat per compartir experiències i bones pràctiques. “És un orgull que Andorra tingui veu en projectes humanitaris internacionals, tot mantenint sempre el focus en les necessitats del nostre país”, conclou.