SUCCESSOS
Ferit un motorista de 21 anys en un xoc contra un turisme al carrer Bonaventura Riberaygua
El sinistre ha tingut lloc avui cap a les 12 hores
Un accident de trànsit s’ha produït avui cap a les 12 hores al carrer Bonaventura Riberaygua, a Andorra la Vella. El sinistre ha implicat un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta amb matrícula del Principat, segons ha informat la policia. A conseqüència de l’impacte, el conductor de la motocicleta, un resident de 21 anys, ha resultat ferit.