CINEMA
El documental ‘El riu dels set noms’, de Sergi Ricart, arriba a l’ACCO d’Ordino
Què passa quan el fil conductor d’un viatge no és una ciutat ni una frontera, sinó un riu? I què aprens quan et deixes portar pel seu curs, sense horaris ni plans fixos? Aquest és el punt de partida d’El riu dels set noms, el documental de Sergi Ricart que es projectarà el pròxim dilluns 26 de gener, a les nou de la nit, a l’ACCO d’Ordino, dins el Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges.
La pel·lícula neix d’un viatge de llarga durada seguint el curs del riu Mekong, un dels grans rius del sud-est asiàtic, amb un recorregut d’uns 4.500 quilòmetres, que connecta territoris com el Tibet, la Xina i diversos països del sud-est asiàtic.