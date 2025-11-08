BALANÇ ANUAL
Cicland suma més de 41.800 trajectes el 2025, un 11,8% més que l'any anterior
El mes de maig va ser el que va registrar un major ús del servei de Cicland, amb un total de 3.888 trajectes
Cicland, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides, ha tancat el 2025 registrant un total de 41.873 trajectes, una xifra que representa un increment de l'11,8% respecte del 2024, any en què se'n van comptabilitzar 37.452. En comparació amb el 2023, l'augment ha estat encara més significatiu, del 40,1%, respecte dels 29.889 trajectes registrats aquell any.
En termes generals, les bicicletes compartides han permès efectuar un total de 187.750 quilòmetres, la qual cosa equival a donar quatre voltes al món o fer 890 vegades el trajecte Andorra - Barcelona.
Segons es desprèn de les dades facilitades pel Govern, el mes de l'any passat on es va registrar un major ús del servei de Cicland va ser el maig, amb un total de 3.888 trajectes. El segueixen de ben a prop altres mesos, com el juny (3.816), el desembre (3.769), l'agost (3.729), el setembre (3.727) o l'abril (3.725). De fet, les xifres facilitades mostren un ús constant de les bicicletes, que només és lleugerament inferior al juliol (2.855) i al febrer (2.996).
Pel que fa als usuaris, durant el 2025 s'ha registrat una mitjana de 261 usuaris mensuals, amb un total de 3.134 usuaris al llarg de l'any. En aquest sentit, cal destacar que a tancament del 2024 hi figuraven 2.640 usuaris, enfront dels 1.750 registrats a finals del 2023.
En relació amb les parades, Cicland compta amb un total de divuit, és a dir, les mateixes que s'oferien l'any anterior i, en aquest cas, no hi ha hagut cap canvi. El sistema varia entre fixes i virtuals i els diferents espais es troben repartits per la vall central i Sant Julià de Lòria. Com cada any, des de l'executiu assenyalen els suggeriments de la ciutadania com a elements clau per continuar millorant.