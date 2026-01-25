CINEMA
'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei' s'estrena a TV3 aquest dimarts 27 de gener
La producció arriba a la televisió catalana després de circular per plataformes com Filmin i diversos festivals de cinema
El documental 'Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei' s’emetrà a TV3 aquest dimarts 27 de gener a les 22.05 hores al programa 'Sense Ficció'. La producció, completament andorrana que va comptar amb l’ajuda cinematogràfica del Govern del 2023, arriba a la televisió catalana després de circular per plataformes com Filmin i diversos festivals de cinema. Dirigit per Jorge Cebrián, el documental compta amb el llibre homònim publicat el setembre passat, que recull més de deu anys d’investigació entre arxius d’Europa i testimonis familiars, amb prop de 6.000 documents consultats.
La història de Boris Skossyreff, conegut com l’home que es va autoproclamar rei d’Andorra l’estiu del 1934, combina intriga política, estafes, seducció i una campanya mediàtica que el va situar als titulars internacionals. Segons Cebrián, tant el llibre com el documental mostren el personatge "sense embafar-lo". Era un home amb carisma i ambició, però també amb una faceta fosca. "Boris Skossyreff és un personatge absolutament extraordinari, amb una vida plena d’excessos, intrigues i misteris, impossible de dulcificar, però fascinant per la seva audàcia i enginy", ha expressat Cebrián. El documental passarà per la televisió catalana aquest dimarts a les 22.05 hores; un cop transmes per antena estarà disponible com a contingut obert i sota demanda a la web de 3cat.cat.