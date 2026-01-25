CONDICIONS METEOROLÒGIQUES ADVERSES
Augmenta el perill d’allaus fins al nivell 4 i s'activa la prealerta de Protecció Civil
Les autoritats recomanen limitar les activitats a la muntanya i prioritzar els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí
El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per perill fort d’allaus a tot el país després que el Servei Meteorològic hagi actualitzat el butlletí de perill d’allaus i l’hagi situat en nivell 4 sobre 5. El Servei Meteorològic ha informat que a partir d’aquest migdia s’esperen noves precipitacions febles, amb una cota de neu que inicialment se situarà al voltant dels 1.200 metres i que durant la tarda baixarà fins als 900 metres. El moment de més intensitat de la nevada serà durant la nit, mentre que a la matinada la intensitat disminuirà, tot i que la neu podria continuar fins a mig matí de dilluns.
Pel que fa als gruixos previstos, s’esperen entre 30 i 35 centímetres de neu als cims fronterers amb França, entre 20 i 25 centímetres a 2.500 metres, entre 15 i 20 centímetres a 2.000 metres, entre 10 i 15 centímetres a 1.500 metres, uns 5 centímetres a 1.200 metres i fins a 3 centímetres per sota d’aquesta cota. A més, el vent pot dificultar la visibilitat a les parròquies altes.
Reforç de les línies de bus
L’Àrea de Transports reforçarà les línies d’autobús dilluns al matí a l’inici del servei, especialment les que connecten les parròquies altes amb la vall central. El Servei de Transport Escolar també preveu avançar 15 minuts les línies que inicien el recorregut més aviat, una modificació que es comunicarà a les famílies per SMS. Protecció Civil recomana limitar els desplaçaments, anticipar-los i extremar les precaucions a la carretera. La informació actualitzada es pot consultar a la web del departament, a l’aplicació de Mobilitat i als canals del Servei Meteorològic. Els departaments del Govern implicats es mantenen atents a l’evolució de la situació.
Pel que fa a la seguretat viària, l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) ha efectuat tirs d’allaus preventius aquest cap de setmana a les zones d’Arcalís–les Fonts i Ransol, i es manté atent per si cal fer-ne de nous a les zones més exposades del territori.
Protecció Civil també insisteix a limitar les activitats i sortides a la muntanya i a prioritzar els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. En cas de fer activitats fora pista, es recomana planificar la ruta segons les condicions de la neu, anar equipats amb material de seguretat (DVA, pala i sonda) i extremar les precaucions.