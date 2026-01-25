SUCCESSOS
Atropellament d’una vianant de 84 anys al Pont de París
La dona, resident, ha resultat ferida en ser envestida per un turisme amb matrícula del Principat
Una dona de 84 anys ha resultat ferida avui arran d'un atropellament al Pont de París, a l’Avinguda del Consell d’Europa, a Andorra la Vella. La policia ha rebut l'avís avui a les 11:38 hores i, segons s'ha registrat, la víctima és una resident que ha resultat ferida després de ser envestida pel conductor d’un turisme amb matrícula del Principat. La dona ha estat traslladada al centre hospitalari, tot i que fins al moment no s’ha facilitat més informació sobre l’estat de la persona ferida ni sobre les causes de l’accident.