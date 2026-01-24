BANCA PRIVADA
MyInvestor creix un 73% el 2025 i supera els 750.000 comptes
MyInvestor, el neobanc impulsat per Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family offices, va tancar l’exercici del 2025 amb un creixement destacat del 73% en el nombre de comptes, incorporant 316.000 nous clients i superant els 750.000 comptes actius. Segons les dades fetes públiques per l’entitat, el volum de negoci va augmentar un 66%, fins a situar-se en 13.817 milions d’euros, impulsat principalment pels productes d’inversió, que representen 9.334 milions i van registrar un increment interanual del 94,1%. Van créixer els saldos de comptes i dipòsits –fins als 3.930 milions– i els d’hipoteques i préstecs, que van assolir els 553 milions, amb ràtios de morositat molt baixes. L’entitat va obtenir un benefici net de 3,15 milions d’euros i manté unes ràtios de capital sòlides (CET1 del 26% i TIER1 del 55%). Durant l’any va llançar un pla prèmium amb avantatges com un compte remunerat en dòlars i dipòsits amb interessos competitius.