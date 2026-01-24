CREU ROJA
Més donants de medul·la i còrnia per les campanyes
Les campanyes impulsades pel SAAS, amb la col·laboració de Creu Roja Andorrana, han fet créixer el nombre de donants de medul·la òssia i còrnia a Andorra. Segons Víctor García, gestor de donacions del SAAS, “ser donant de medul·la salva vides”, com la d’un resident que va rebre una donació vital. Aquesta sensibilització aprofita les jornades de donació de sang per captar nous donants i extreure mostres que s’envien al Banc de Sang i Teixits de Barcelona.
D’altra banda, la donació de còrnia, que es realitza després de la mort, ha permès recuperar la visió a pacients amb greus lesions oculars. Casos com el de Raül Llobet, que va patir una pèrdua gairebé total de visió per un herpes ocular, exemplifiquen l’impacte positiu d’aquest gest solidari. El programa, iniciat el 2025, ja ha permès diversos implants amb èxit i ha reforçat la cultura de la donació al país.