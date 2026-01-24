SUCCCESSOS
Dos accidents amb danys materials a diferents punts de la la xarxa viària
Un vehicle ha col·lidit contra la barrera de seguretat a la CG-2, a Meritxell, i un altre entre l’Aldosa i Anyós
Dos accidents amb danys materials s’han registrat avui a la xarxa viària del país, sense que s’hagin produït ferits en cap dels dos casos. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 15.20 hores a la carretera general 2, a l’altura de Meritxell. En l’accident s’hi ha vist implicat un únic vehicle amb matrícula del Principat, que ha col·lidit contra la barrera de seguretat. Com a conseqüència de l’impacte, el cotxe ha patit danys materials, tot i que els ocupants n’han sortit il·lesos.
El segon accident s’ha produït al tram de carretera entre l’Aldosa i Anyós. Igual que en el primer cas, només s’hi ha vist implicat un vehicle i el sinistre s’ha saldat únicament amb danys materials, sense que s’hagin registrat ferits.