PAS DE LA CASA
Detingut per ruixar amb gas pebre i amenaçar de mort uns turistes
L’arrestat, un no resident de 19 anys, pensava que li havien furtat el telèfon mòbil
La policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa un turista de 19 anys acusat d’haver ruixat amb gas pebre i amenaçat de mort un grup de turistes dilluns a la nit. Els fets van tenir lloc en un edifici de la localitat encampadana, on les víctimes estaven allotjades. El jove no tenia cap relació amb elles i es va presentar al lloc acompanyat de dos amics.
Segons va informar el cos d’ordre ahir en un comunicat de premsa, l’individu havia perdut el seu telèfon mòbil i va localitzar-lo a través del sistema de geolocalització dins de l’immoble. En arribar-hi, va començar a picar amb força a la porta del pis on es trobava l’altre grup. Quan els ocupants van obrir, va ruixar-los amb un esprai de gas pebre, provocant una situació de tensió i perill. L’esprai és de tinença i ús prohibit al país. Després de l’agressió, es va comprovar que el mòbil no es trobava dins de l’apartament.
La policia deté un jove ebri després d’un accident al túnel d’Envalira
La policia el va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat.
D’altra banda, la matinada passada, també al Pas, un turista de 25 anys va ser detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,52. L’home va patir un accident de danys materials a la rotonda del túnel d’Envalira, on va col·lidir amb una barana de seguretat i va fugir del lloc. Quan hi va arribar la patrulla, el motor del vehicle, amb matrícula espanyola, es va començar a incendiar. Els agents van sufocar el foc i una segona patrulla va localitzar el conductor i els tres acompanyants.
La mateixa nit, dos conductors més van ser arrestats per alcoholèmia positiva. Un d’ells, de 26 anys, va ser controlat a la CG-2, a Ransol, amb una taxa d’1,19 mentre circulava de manera erràtica, trepitjant la línia contínua. L’altre, de 29 anys, conduïa amb una taxa de 0,99 a Andorra la Vella.
També la matinada passada, els agents van detenir un turista de 49 anys a la frontera del riu Runer quan intentava entrar al país amb 0,12 grams de cocaïna i sota els efectes de substàncies estupefaents.
Finalment, un resident de 51 anys va ser arrestat a Escaldes-Engordany per circular amb el permís de conduir retirat fora de l’horari autoritzat per la Batllia.