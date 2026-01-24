SALUT
Alerta sanitària per farines sense gluten i llet en pols per a lactants
El ministeri de salut recomana no consumir i retornar els productes afectats al lloc de compra
El ministeri de Salut ha activat dues alertes sanitàries que afecten determinats productes alimentaris, com la farina de fajol i de blat sarraí etiquetades com a “sense gluten”, i determinats productes de llet en pols per a lactants. En el cas de les farines, s’ha detectat la presència de gluten en la farina de fajol ECO sense gluten AO 500 g d’Ametller Origen, lot 423253085, amb data de consum preferent 28/8/2026 i en la farina de blat sarraí “Harina de trigo Sarraceno ECO s/g” 500 g de Veritas.
La incidència ha estat notificada a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF). Com a mesura de precaució, el ministeri recomana que les persones amb celiaquia o amb qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància al gluten no consumeixin aquests productes i els retornin al punt de venda. Per a la resta de la població, el consum d’aquests productes no comporta cap risc per a la salut.
El ministeri també ha informat d’una alerta relacionada amb determinats productes de llet en pols per a lactants ALMIRON PROFUTURA 1, amb data de caducitat 19/08/2027, per una possible presència de Bacillus cereus en productes procedents d’Irlanda. El ministeri no ha rebut de moment cap notificació formal a través del RASFF que confirmi la distribució d’aquest producte i els lots afectats a Andorra, tot i que sí s’han identificat lots afectats a Espanya. Malgrat això, s’han activat les actuacions preventives corresponents. Com a mesura de prudència, es recomana a les famílies que tinguin aquest producte a casa que no el consumeixin i el retornin al lloc de compra. Si algun infant ha consumit el producte i presenta símptomes digestius com diarrea o vòmits, es recomana consultar el pediatre de referència.