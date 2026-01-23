Banca privada
MyInvestor creix un 73 % el 2025 i supera els 750.000 comptes actius
El neobanc tanca l’any amb gairebé 14.000 milions de volum de negoci i reforça el seu lideratge en inversió minorista
MyInvestor, el neobanc impulsat per Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family offices, va tancar el 2025 amb un fort creixement del 73 % en el nombre de comptes, després d’incorporar 316.000 nous clients. En total, l’entitat supera ja els 750.000 comptes actius.
Pel que fa al volum de negoci, l’increment ha estat del 66 %, amb un augment de 5.500 milions d’euros, fins a arribar als 13.817 milions. El motor principal d’aquest creixement han estat els productes d’inversió, que representen 9.334 milions del total i registren un increment interanual del 94,1 %.
Els comptes i dipòsits van assolir un saldo de 3.930 milions d’euros, xifra que representa un 27,3% respecte l'any 2024 i el mateix succeeix amb el saldo en hipoteques i préstecs, que va pujar fins als 553 milions, un 27,4% més. La ràtio de morositat es manté en un nivell mínim del 0,2 %. En termes de resultats, MyInvestor va obtenir un benefici net de 3,15 milions d’euros i manté unes ràtios de capital molt sòlides: CET1 del 26 % i TIER1 del 55 %.
Una de les novetats de l’any ha estat el llançament del Pla Premium, una subscripció mensual de 7,99 euros que ofereix avantatges com un compte remunerat en dòlars al 2,5 % TAE, dipòsits fins al 4 % TAE, accés prioritari a inversions alternatives i altres beneficis com cashback amb targetes.
Pel que fa als resultats d’inversió, la rendibilitat mitjana per als clients inversors va ser del 7 %. Les carteres indexades van oferir retorns d’entre el 2,1 % (Cartera Estalvi) i el 9,3 % (Cartera Metall), mentre que les carteres híbrides de Finanbest van assolir fins a un 11,8 %.
El fons més rendible de l’any va ser MyInvestor Value, amb una revaloració del 22,6 %, seguit per MyInvestor Cartera Permanent, amb un11,4 %, Mercats Desenvolupats i Emergents, 8,1 %, i Nasdaq 100, 5,1 %. Altres fons, com Dividends, 1,6 % i S&P 500 Equiponderado un 2,3 % negatiu, van tenir un comportament més moderat.