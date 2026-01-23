Valoració del ràting d'Andorra
Moody’s millora la perspectiva creditícia d’Andorra i la situa en positiva
L’agència manté la qualificació en Baa1 de llarg termini i destaca la solidesa econòmica del Principat
L’agència Moody’s Ratings ha anunciat una millora en la perspectiva de la qualificació creditícia del Govern d’Andorra, que passa d'“estable” a “positiva”. Alhora, manté la qualificació de llarg termini en Baa1, destacant la solidesa de l’economia del país i la bona evolució de les finances públiques.
Segons l’informe de Moody’s, Andorra presenta una forta posició fiscal, amb un nivell de deute públic baix i altament sostenible. Després dels dèficits provocats per la pandèmia, el Principat ha recuperat una trajectòria positiva, registrant superàvits fiscals sostinguts, amb una mitjana propera al 3% del PIB i una reducció del deute públic fins al voltant del 31% del PIB, incloent-hi totes les administracions públiques, a finals del 2025.
L’agència també destaca que els resultats econòmics i fiscals del 2025 han estat millors del previst inicialment, i apunta que el possible desplegament de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea reforçaria encara més la diversificació econòmica, la resiliència davant de xocs externs i la solidesa institucional del país.
A més, Moody’s posa en valor l’elevat nivell de renda per càpita, la qualitat del marc institucional i de governança, així com l’estabilitat política d’Andorra. Aquests elements compensen els reptes estructurals derivats de la mida reduïda de l’economia i de la diversificació encara limitada.
La millora de la perspectiva representa un aval a les polítiques econòmiques i fiscals del Govern i reforça la confiança internacional en la trajectòria de l’economia andorrana. L'agència conclou que la materialització de l’Acord d’Associació amb la UE podria ser decisiva per a una futura pujada de ràting.