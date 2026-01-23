Mobilitat
Llargues cues d'entrada i sortida al Principat per la frontera del riu Runer
Fins a cinc carreteres pateixen afectacions en el trànsit a aquestes hores
Les cues de trànsit tornen a ser protagonistes una tarda més a Andorra, especialmenta la frontera hispanoandorrana per l'N-145, i que estan provocant grans retencions a diverses vies del Principat. La carretera General 1, a l'altura del centre de Sant Julià de Lòria en sentit nord, així com al Vial del Pobladó i l'avinguda Tarragona, són algunes de les que més afectacions pateixen. El servei de Mobilitat d'Andorra també informa que es registra trànsit dens a les entrades d'Encamp i de Canillo en sentit sud i a la General 3, per entrar a la Massana en sentit nord i a la general 4, per entrar a la mateixa parròquia en sentit nord.
