ECONOMIA
L’IGI permet recaptar 47,97 milions durant el tercer trimestre del 2025
La recaptació tributària va mantenir una evolució positiva tant el tercer trimestre del 2025 com al llarg del 2024, segons les dades d’Estadística. L’IGI va registrar una base repercutida de 1.929,69 milions, un 13,9% més interanual, amb una quota repercutida de 77,69 milions (+13,5%). La base suportada va créixer un 8%, fins als 1.342,60 milions, i la quota, un 8,3%, fins als 55,52 milions. En conjunt, la recaptació total de l’IGI es va situar en 47,94 milions.
L’IRNR també va augmentar, amb una base de tributació de 41,39 milions (+17,3%) i una quota liquidada de 2,40 milions. L’ITP va generar 4,26 milions d’euros, un 76,1% més, mentre que les plusvàlues van sumar 8,06 milions, amb un increment del 44,6%. En l’impost sobre societats, la quota va arribar als 133,46 milions, amb una pujada del 39,7%.