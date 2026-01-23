Infracció de circulació

Detingut un home per conduir amb el permís retirat fora de l’horari autoritzat per la Batllia

A l'autor, de 51 anys, se l'acusa d'un delicte contra l'administració de la justícia

L'edifici de la Batllia.

L'edifici de la Batllia.

Un home de 51 anys ha estat controlat aquesta setmana a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L'individu va ser enxampat conduint un vehicle malgrat tenir el permís de conduir retirat i només autoritzat en una franja horària establerta per la Batllia. En el moment dels fets, es trobava fora d’aquest horari, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

