Avís groc per nevades, vent i risc d'allaus per la borrasca Ingrid
Les precipitacions començaran de matinada i afectaran tot Andorra
La neu torna aquest cap de setmana a Andorra a totes les cotes del país pel pas de la borrasca Ingrid. El servei meteorològic ha activat l'avís groc per nevades, vent i risc d'allaus. L'alerta per l'acumulació de precipitacions comença demà a les 6 del matí, ja que es preveu que la neu arribi de matinada amb "caràcter feble" i de manera generalitzada. Meteorologia anuncia que la nevada "s'intensificarà momentàniament" a primeres hores de la tarda abans d'anar restringint-se cap al nord per cessar al voltant de la mitjanit.
L'alerta pel risc d'allaus es manté avui i demà i la de vent s'ha activat entre les dotze del migdia de dissabte i les nou del matí de diumenge amb l'advertència que s'intensificarà i "pot dificultar la visibilitat". El pronòstic és que les ràfegues assoleixin els 40 quilòmetres per hora al matí al fons de vall. Les temperatures de dissabte oscil·laran entre dos graus negatius i dos positius a Andorra la Vella i entre 10 negatius i 6 negatius al Pas de la Casa.
Protecció Civil demana extremar les precaucions en les activitats a l'exterior i en els desplaçaments per l'avís groc, insistint en el perill d'allaus. El nivell se situa aquest matí en risc 3 a tot el país amb plaques de vent i neu recent que representen la principal font de perill, ressalta Meteorologia.
La pertorbació que porta la borrasca Ingrid portarà núvols a partit de mig matí de diumenge i deixarà nevades febles a la tarda per sobre dels 1.200 metres, que es revifaran a la nit al nord d'Andorra. Les temperatures continuaran baixes amb mínimes de 4 graus negatius a Andorra la Vella i màximes de 6. Al Pas de la Casa els termòmetres se situaran en negatiu entre 10 i 5 graus.