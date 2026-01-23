Successos
Arrestat un turista a la frontera del riu Runer quan accedia al país amb 0,12 grams de cocaïna
L'home té 49 anys i se l'acusa d'un delicte contra la salut pública
Els agents policials han detingut aquesta matinada un turista de 49 anys a la frontera del riu Runer, quan intentava accedir al país en possessió de cocaïna. Durant el control rutinari, se li van trobar 0,12 grams d’aquesta substància estupefaent i, a més, va donar positiu en drogues.
L'arrest s'ha efectuat per un delicte contra la salut pública, i s’emmarca dins les actuacions habituals de control a les fronteres per prevenir l’entrada de substàncies il·legals al territori.