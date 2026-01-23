Successos

Accident a la sortida d'Ordino

Un vehicle d'alta gama s'ha enfilat a la protecció de la vorera

El vehicle s'ha enfilat a la fusta que delimita la vorera a la sortida d'Ordino

El vehicle s'ha enfilat a la fusta que delimita la vorera a la sortida d'Ordino

Un conductor ha patit un accident aquesta tarda a la sortida d'Ordino en sentit nord, a la General 3. El vehicle s'ha enfilat a la barana que protegeix la vorera i ha quedat bloquejat a sobre de la fusta gairebé fora de la calçada, segons mostren les imatges recollides per testimonis dels fets. 

El vehicle d'alta gama enfilat a la barana de protecció a la General 3 a la sortida d'Ordino

El vehicle d'alta gama enfilat a la barana de protecció a la General 3 a la sortida d'Ordino

El vehicle accidentat és un model d'alta gama i recent matriculació a Andorra i ha patit desperfectes en la part davantera dreta. Els agents de circulació d'Ordino han senyalitzat la zona a l'espera de l'arribada d'una grua que retiri el cotxe sinistrat. 

