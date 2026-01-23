Successos
Accident a la sortida d'Ordino
Un vehicle d'alta gama s'ha enfilat a la protecció de la vorera
Un conductor ha patit un accident aquesta tarda a la sortida d'Ordino en sentit nord, a la General 3. El vehicle s'ha enfilat a la barana que protegeix la vorera i ha quedat bloquejat a sobre de la fusta gairebé fora de la calçada, segons mostren les imatges recollides per testimonis dels fets.
El vehicle accidentat és un model d'alta gama i recent matriculació a Andorra i ha patit desperfectes en la part davantera dreta. Els agents de circulació d'Ordino han senyalitzat la zona a l'espera de l'arribada d'una grua que retiri el cotxe sinistrat.
