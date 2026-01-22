MERCOSUR
El Parlament Europeu frena l’acord que va mobilitzar els pagesos
L’aprovació definitiva de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur ha patit un nou entrebanc després que el Parlament Europeu decidís dimecres passat remetre el tractat al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE). La iniciativa, impulsada per un grup minoritari de l’esquerra, ha estat aprovada per una majoria molt estreta: 334 vots a favor, 324 en contra i 11 abstencions. Tot i que no implica una paralització total del procés, sí que suposa un fre significatiu i posa de manifest les tensions internes entorn d’un pacte que es va signar formalment dissabte passat a Asunción, després de més de 25 anys de negociacions. Els pagesos francesos, així com els catalans, es van manifestar en contra de l’acord, tallant els accessos a Andorra diverses vegades.
El debat jurídic se centra en la legalitat del mecanisme de reequilibri inclòs en el tractat, que permetria als països del Mercosur reclamar compensacions si la UE introdueix canvis reguladors que afectin els termes acordats. Els promotors de la moció consideren que aquest mecanisme pot vulnerar la capacitat normativa de la Unió i contradir els seus propis tractats.