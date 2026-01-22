Estadística
El nombre d'establiments augmenta un 6,8% i arriba a 14.051 el 2025
El nombre de baixes registrades ha pujat a 633
La xifra d'establiments va augmentar en 890 negocis durant el 2025, el que deixa un balanç de 14.051 inscripcions actives al Registre de Comerç i Indústria. El total representa un increment del 6,8% en comparació amb els 13.161 comerços de finals del 2024, segons les dades publicades avui per Estadística, amb 1.523 nous establiments el 2025.
L'informe mostra que el creixement de l'any passat ha experimentat un ritme superior al del 2024 quan es van registrar 1.366 nous establiments i 640 baixes. Al 2025 hi ha hagut 1.523 altes i 633 baixes, que dona una creació neta de 890 establiments més. Els sectors amb més inscripcions noves són activitats professionals, científiques i tècniques, amb 383 registrats més; comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 59; i informació i comunicació, amb 144.
NACIONAL
El nombre d'establiments augmenta un 5,8% i arriba a 13.161
Redacció
En el total dels 14.051 establiments el sector d'activitat econòmica més majoritari és el d'activitats professionals, científiques i tècniques, amb 3.398 negocis, i una pujada del 12,7% respecte el 2024. El segon sector més important és el de comerç a l'engròs i al detall i la reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 3.341 negocis, i una pujada de l'1,8%.
La distribució territorial indica que hi ha 4.817 establiments a Andorra la Vella, un 6,3% més que el 2024; Escaldes té 2.459 negocis que representen un increment del 7,9%; la Massana és la tercera parròquia en concentració d'establiments, amb 1.891, un 6,4% de creixement; i Encamp registra 1.797 negocis. L'augment més notable és a Ordino, on es passa de 678 negocis el 2024 a 745 el 2025, un increment del 9,9%. Per contra, el menor increment és a Sant Julià de Lòria, amb 1.083 negocis i un increment del 5,6%. Canillo tanca l'any passat amb 1.259 negocis actius, un 6,5% més que l'exercici precedent.