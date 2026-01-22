Sinistre
Un motorista ferit en un accident al centre d’Andorra la Vella
Els fets van tenir lloc ahir la nit, a l'encreuament entre l'avinguda Bonaventura Riberaygua i el Carrer Joan Maragall
Un home de 42 anys, conductor d’una motocicleta amb matrícula andorrana, va resultar ferit aquest dimecres a la nit en un accident amb un turisme, també andorrà. El sinistre va tenir lloc a l’encreuament entre l’avinguda Bonaventura Riberaygua i el carrer Joan Maragall, a Andorra la Vella.
Els serveis d’emergència es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets per atendre el ferit. Les causes de l'accident s'estan investigant.