CONSELL D'EUROPA
Mal de molts...
Casal destaca que la situació d’Andorra no difereix de la dels altres països del continent
El suspens d’Andorra en el darrer informe sobre la Carta Social Europea elaborat pel Consell d’Europa evidencia que el Principat encara ha de recórrer grans distàncies per assolir els compromisos que va signar el 2004 en matèria de drets socials i laborals. Guillem Casal, ministre portaveu del Govern, va assegurar, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que tot i que el Principat es troba en una situació de “no conformitat”, l’estat dels altres països europeus analitzats no dista del resultat obtingut per Andorra i que, per tant, “la situació és de normalitat” davant el context social i laboral a la resta del continent.
“La gran majoria dels països analitzats es troben en una situació semblant a la nostra”
Casal va refermar el compromís d’Andorra amb la carta, signada l’any 2000 i refermada a final del 2004 i que, des d’aleshores, se sotmet periòdicament a aquestes avaluacions en matèria social, laboral i d’igualtat. “El compromís d’Andorra amb la carta ve de lluny, ja fa més de 20 anys que ens sotmetem a aquestes auditories”, va afirmar, destacant que es tracta d’un mecanisme “constructiu” pensat per ajudar els estats a millorar.
“S’han reconegut els avenços en l’augment de la participació femenina en el mercat laboral”
L’informe, tancat a final del 2024, analitza set articles i situa Andorra en situació de no conformitat en sis i de conformitat en un. Tot i això, el ministre va subratllar que “la gran majoria dels 19 països analitzats estan en una situació de no conformitat molt similar a la nostra”, entre els quals hi ha Alemanya, Àustria o Eslovènia. “No estem en una situació exagerada respecte al nostre entorn”, va remarcar.
L’únic article en què Andorra compleix plenament és el 20, relatiu a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. En aquest punt, Casal va posar en valor que el Comitè Europeu “reconeix els avenços del país en l’augment de la participació femenina en el mercat laboral i en els llocs de responsabilitat”. De fet, va subratllar que es tracta d’una “situació gairebé excepcional”, ja que “molt pocs països compleixen aquest article”.
Casal va destacar que alguns punts de no conformitat afecten àmbits en què cap dels països analitzats compleix els requisits, com l’article 4.3, vinculat a la igualtat salarial. En aquest sentit, va explicar que “Andorra ja ha fet un avanç significatiu” amb el desplegament de la Llei d’igualtat, especialment en la recollida de dades sobre la bretxa salarial i els plans d’igualtat, una feina iniciada durant el 2025 i que “no va quedar reflectida en l’avaluació del 2024”.
El ministre també va assenyalar millores en relació amb l’article 5 gràcies a un projecte de llei de modificació de la Llei de relacions laborals que es troba a tràmit parlamentari. “És un projecte acordat i avalat tant per la patronal com pels sindicats”, va subratllar, remarcant la importància del consens social.
Altres observacions fan referència a l’àmbit sanitari, en què Andorra es troba en una situació d’excepcionalitat compartida amb la majoria de països. “Només sis dels 19 estats analitzats compleixen plenament en aquest àmbit”, va explicar Casal, apuntant que es tracta de sectors estratègics i essencials que sovint tenen regulacions específiques.
Finalment, el ministre va reconèixer que hi ha “un marge de maniobra important” en l’article 3, relacionat amb les noves formes de treball, com el teletreball o l’economia digital. “Aquí tenim feina per endavant”, va admetre, avançant que caldrà desenvolupar un nou marc normatiu i reglaments vinculats al Codi de Relacions Laborals per adaptar-se a aquestes realitats.
Casal va insistir que l’informe no suposa “ni una clatellada del Consell d’Europa ni una contravenció de la carta”, sinó que s’emmarca en “un full de ruta constructiu d’actualització constant”. “Acceptar la carta vol dir sotmetre’s a aquestes avaluacions i seguir avançant”, va concloure, destacant que l’objectiu segueix sent complir amb tots els mandats establerts al text, cosa que també s’especifica en l’annex 18 de l’acord d’associació.
Els "suspensos"
- ESCLETXA SALARIAL. La persistència d’un diferencial salarial elevat entre dones i homes i l’absència de progressos mesurables.
- LLIBERTAT SINDICAL. Falta de garanties suficients per a l’exercici de la llibertat sindical en alguns sectors.
- MODALITATS DE TREBALL. Manca de normativa davant les noves formes de treball, especialment en matèria de salut i seguretat.
- COL·LECTIUS ESPECÍFICS. Més protecció per a sanitaris o treballadors socials per regular les hores extraordinàries i les guàrdies.