POCTEFA
Esportistes andorrans col·laboraran en una recerca sobre salut i medi ambient al Pirineu
Una trentena d’esportistes del programa ARA formaran part d’aquest estudi transfronterer impulsat per França, Espanya i Andorra.
El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i el cap d’àrea d’entitats esportives i esport d’alt rendiment, Kevin Poulet, han assistit aquest dijous a la presentació del projecte europeu Presapter, que s’ha celebrat a l’Hospital de la Cerdanya (Puigcerdà). Aquesta iniciativa transfronterera compta amb la participació d’entitats d’Andorra, Espanya i França, i es desplegarà a la Cerdanya, el Capcir, l’Alt Urgell i Andorra.
El principal objectiu del projecte és elaborar models predictius que permetin analitzar la relació entre l’activitat física, la salut i les condicions ambientals en entorns de muntanya. L’estudi se centrarà en tres col·lectius: persones amb malalties cròniques, esportistes i població general, per tal de dissenyar estratègies de promoció de la salut adaptades al territori pirinenc.
En el cas d’Andorra, una trentena d’esportistes, majoritàriament vinculats al programa d’Alt Rendiment ARA, participaran en aquest estudi. També hi prendran part una vintena de persones del perfil de població general. El seguiment es farà mitjançant monitoratge continu de paràmetres de salut i activitat física, combinat amb dades ambientals dels espais quotidians dels participants.
El projecte està liderat per l’Université de Perpignan Via Domitia i l’INEFC Pirineus (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya). També hi col·laboren entitats com el Groupement Européen de Coopération Territoriale de l’Hôpital de Cerdagne, la Fundació Kilian Jornet i el Govern d’Andorra.
Presapter s’emmarca dins del programa POCTEFA (Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra) 2021-2027, concretament dins l’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME), que cobreix el territori muntanyenc dels Pirineus a Catalunya, Occitània i Andorra. L’objectiu global és impulsar el desenvolupament sostenible, la cooperació sanitària i l’enfortiment dels vincles entre regions frontereres.