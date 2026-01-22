Accident laboral
Ferit un operari de 20 anys en el desmuntatge d'una grua a la Borda Nova
El jove hauria quedat atrapat entre els doc blocs de formigó de l'estructura
L'edifici d'habitatges a preu de lloguer assequible de la Borda Nova, situat a Andorra la Vella, ha estat testimoni d'una desgràcia aquesta tarda, quan un jove operari de 20 anys que estava treballant en el desmuntatge d'una grua que servia per dur a terme les obres del bloc, ha quedat atrapat entre els dos blocs de formigó que fan de contrapés de la màquina. Per ara, la víctima roman a urgències, però per al moment es desconeix l'estat exacte.