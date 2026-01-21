REPORTATGE
Turistes de risc
La policia espanyola va aturar el 2023 un grup presumptament lligat al gihadisme que viatjava a Andorra.
Va ser el 27 de gener (aviat farà tres anys) quan agents de policia van interceptar a l’aeroport de Barcelona un grup de viatgers procedents dels Països Baixos i en va detenir cinc, tots amb una ordre d’expulsió vigent de 10 anys del territori espanyol dictada per motius de seguretat nacional. La motivació és que als cinc se’ls vinculava amb una cèl·lula islamista, el grup d’Arnhem (localitat holandesa on residien o havien residit la majoria). Un reguitzell de resolucions de l’Audiència Nacional espanyola del mes de desembre passat han tret a la llum que tots cinc feien part d’un grup de viatgers més ampli que es dirigia a Andorra a esquiar. Òbviament, cap dels cinc va arribar al Principat.
Les resolucions de l’Audiència Nacional són conseqüència dels recursos que els afectats van formular a les ordres d’expulsió perquè van negar qualsevol relació amb l’islamisme radical i van al·legar vulneracions de drets. El tribunal, però, n’ha validat la legalitat. Els recurrents al·legaven indefensió (es van assabentar de l’ordre d’expulsió en el moment de la detenció), falta de proves i, a més, declaraven que en ser ciutadans de la UE (tenen nacionalitat neerlandesa excepte un, que és afganès) la prohibició d’entrada només es podia aplicar de manera excepcional i ben justificada, cosa que no s’hauria complert.
L’Audiència Nacional replica que la mesura està fonamentada en els informes de la comissaria general d’informació, que vinculen els detinguts amb el grup Arnhem, una cèl·lula lligada l’any 2018 amb un intent d’atemptat terrorista que va ser neutralitzat, i que representaven una amenaça greu contra la seguretat pública. Es conclou que malgrat que no es detallin exhaustivament totes les proves que sustentarien aquest perill (per raons de seguretat i confidencialitat), sí que es proporcionen dades concretes sobre la relació dels recurrents amb el grup terrorista i la seva trajectòria dins seu. En definitiva, que és ajustada a dret.