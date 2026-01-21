Formació
Trenta professionals de joventut s’actualitzen per acompanyar els joves en el món digital
L'objectiu de la inciativa és dotar els professionals de recursos actualitzats davant els reptes del món digital, alhora que es promou una mirada crítica entre els joves
Una trentena de professionals de l’àmbit de joventut participen aquesta setmana en una formació organitzada per l’Àrea de Promoció de Joventut i Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, centrada en l’alfabetització digital i mediàtica dels joves a través del desenvolupament del pensament crític.
La formació, adreçada a tècnics i tècniques que treballen directament amb adolescents, té lloc els dies 20 i 21 de gener i compta amb participants provinents del Govern, dels departaments de joventut dels set comuns i d’entitats de la societat civil.
Amb un enfocament pràctic i estructurada en quatre blocs temàtics, la formació combina continguts teòrics amb dinàmiques que permeten aplicar els coneixements adquirits en la intervenció educativa amb joves. L’activitat va a càrrec de la Fundació Fad Juventud, entitat especialitzada en aquest àmbit.
Aquesta acció formativa s’emmarca en l’estratègia del Ministeri per dotar els professionals de recursos actualitzats davant els reptes del món digital, alhora que es promou una mirada crítica entre els joves envers la informació, els continguts digitals i les xarxes socials.