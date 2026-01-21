Successos
La policia investiga dues denúncies per amenaces en un pis de la Cortinada
Els agents no han localitzat els amenaçadors en el lloc dels fets
La policia investiga dues denúncies per amenaces proferides aquest matí en un pis de la Cortinada per part d'uns homes. L'avís ha saltat a les 9.35 hores, moment en el qual els agents de policia, juntament amb els agents de circulació d'Ordino, s'han traslladat fins al lloc dels fets, on ja no hi han trobat els presumptes amenaçadors, que no anirien armats, apunta el cos de seguretat. La policia té oberta una investigació d'acord amb les dues denúncies registrades aquest matí.