Educació
Obertes les inscripcions als cursos de llengua i cultura portuguesa i xinesa del segon semestre
La formació s’impartirà del 24 de febrer al 26 de juny amb opcions presencials i virtuals
La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert les inscripcions per als cursos de llengua i cultura xinesa i portuguesa que s’impartiran del 24 de febrer al 26 de juny del 2026, en el marc de la seva oferta de formació continuada adreçada a majors de 16 anys.
Els cursos de portuguès, organitzats amb l’Institut Camões, ofereixen els nivells A2.1 i B1.1, amb una càrrega de 3 crèdits europeus (45 hores lectives) i es faran en horari de tarda, els dimarts i dijous. Pel que fa a la formació de xinès, amb el suport de la Fundació Institut Confuci, inclou els nivells ZH-A1.2, A2.2, B2.2 i avançat, amb 4 crèdits i 54 hores lectives. Els nivells inicials es faran presencialment i els avançats en format virtual.
Les inscripcions es poden formalitzar fins al 10 de febrer i la matrícula s’haurà de completar abans del dia 17 del mateix mes.