Seguretat
L’Ospitalet impulsa la construcció de casernes de gendarmeria per lluitar contra el contraban
El projecte té un cost de 3 milions d'euros
El municipi francès de l’Ospitalet-près-l’Andorre ha posat en marxa un projecte per construir unes casernes de gendarmeria amb l’objectiu d’assegurar una presència militar permanent a la zona i així poder continuar lluitant contra el contraban. Segons informa el mitjà francès La Dépeche, el cost estimat de la iniciativa és de tres milions d’euros i inclou sis habitatges per als agents de la brigada territorial mòbil (BTMO), així com oficines amb capacitat d’adaptació a futures necessitats.
L’alcalde, Arnaud Diaz, ha deixat clar que el municipi no pot afrontar sol aquesta inversió i ha fixat com a condició imprescindible que almenys el 60% del projecte sigui finançat amb fons públics. Ha fet una crida a la implicació de l’Estat francès, la Regió, el Departament i l’autoritat intermunicipal, argumentant que la brigada beneficia tota la regió de l’Alta Arieja.
L’Estat ja ha concedit una subvenció de 50.000 euros per a l’adquisició del terreny, que té un cost total de 80.000 euros. A més, la prefectura ha assegurat que es preveu un suport públic “significatiu” un cop es completi el procés de sol·licitud formal.
La brigada de l’Ospitalet s’inscriu en el pla nacional de creació de 239 noves brigades de gendarmeria anunciat pel president francès. En aquesta zona, la brigada territorial mòbil s’ha establert a l’Hospitalet, mentre que Mazères acollirà una brigada permanent. Inaugurada el desembre del 2024 amb quatre agents, la brigada de l’Ospitalet ha ampliat els seus efectius fins a sis durant l’estiu del 2025 i actualment és plenament operativa.
La seva tasca se centra en el control i la lluita contra el contraban a la carretera RN20, entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera amb Andorra. Segons dades oficials, el 2025 es van registrar més de 5.000 hores de servei, el doble que l’any anterior, fet que evidencia una presència reforçada al territori.
A l’espera de les noves casernes, els agents operen provisionalment des de les dependències de l’ajuntament i allotjaments de lloguer. El projecte es troba ara en un moment clau, on caldrà equilibrar les ambicions locals amb el suport institucional i els límits pressupostaris.