Ajuts a l'esport
Govern avança més de 2,2 milions d’euros a les federacions esportives
L’import suposa set dotzenes parts de la subvenció rebuda el 2023 i respon a un compromís assumit a inici de legislatura
El consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Esports, Mònica Bonell, l’avançament de part de la subvenció del 2026 a les federacions esportives. L’import total d’aquest avançament és de 2.213.271,66 euros, i té com a objectiu garantir la liquiditat de les entitats federatives durant els primers mesos de l’any, abans no es resolgui la convocatòria anual prevista per al mes de maig.
Les federacions esportives que rebran més diners seran, en primer lloc, la Fedeació Andorrana d'Esquí (FAE), 670.833,33 euros, la Federació Andorrana de Natació (FAN), amb un import de 155.750,00 € i la Federació Andorran de Functional Fitness: 140.583,33. La resta d'entitats que completen la llista són el Bàsquet Club d'Andorra, que rebrà 105.000 euros, la Federació Andorrana de Judo i Jujitsu: 78.166,67 euros, i per últim, la Federació Andorrana de Ciclisme que n'obtindrà 67.550,00.
Aquesta mesura dona continuïtat a la dinàmica iniciada aquesta legislatura i s’ha calculat tenint com a referència set dotzenes parts de l’ajut atorgat a cada federació l’any 2023. Un cop resolta la convocatòria del 2026 –que compta amb una partida pressupostària de 4,5 milions d’euros– les entitats rebran la diferència entre la subvenció que els correspongui i l’import ja avançat.
Aquest canvi en el calendari de pagament respon al compromís adquirit per Bonell i pel secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, amb el sector esportiu, per afavorir la seva planificació econòmica i operativa.
Aquest avançament permetrà a les entitats fer front a despeses habituals com desplaçaments, competicions, material o activitats formatives sense haver d’esperar la resolució de la convocatòria general.
El Govern preveu obrir el termini de sol·licitud de subvencions del 2026 durant aquest primer trimestre.
La cultura també rebrà 250.000 euros en ajuts
El consell de ministres, també ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, l’obertura de la convocatòria de subvencions culturals del 2026. La partida destinada es manté en 250.000 euros, després de l’increment de 50.000 euros aplicat l’any passat. L’objectiu dels ajuts és donar suport al teixit cultural del país perquè pugui impulsar nous projectes i contribuir a la dinamització del sector al llarg de l’any.
Les subvencions es distribueixen en vuit modalitats: activitats i creació literàries, arts escèniques, arts plàstiques i visuals, cultura popular i tradicional, projectes de difusió cultural impulsats per mitjans de comunicació privats, projectes editorials, promoció exterior de les arts visuals i escèniques, i traducció d’obres literàries andorranes.
Per tal d’agilitzar el procediment, les sol·licituds només es podran presentar per via telemàtica a través del portal www.e-tramits.ad. L’edicte amb tots els detalls de la convocatòria es publicarà aquest dijous 22 de gener al BOPA, i el termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 28 de febrer a les 23.59 h.
Els plecs de bases es podran descarregar gratuïtament des del mateix portal i caldrà adjuntar tota la documentació requerida per optar als ajuts.
Amb aquesta convocatòria, l'executiu reafirma el seu compromís amb el sector cultural i la voluntat de donar continuïtat a una línia de suport públic que ha permès desenvolupar iniciatives culturals diverses en tot el territori.