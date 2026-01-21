BANCS

El fons Telescope Biotech d’Andbank tanca el 2025 com el més rendible de l’any

Seu central d'Andbank a Escaldes

Seu central d'Andbank a EscaldesDdA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El fons Telescope Biotech en el seu primer any de vida ha registrat una rendibilitat neta del 52,5% en la seva classe or, liderant la classificació dels fons d’inversió lliure (FIL) a Espanya el 2025, segons dades d’Inverco.

El fons, gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Ysios Capital, inverteix principalment en companyies que cotitzen al Nasdaq i al NYSE, seleccionant empreses i equips directius. La rendibilitat neta del fons durant el 2025 denominada en dòlars (la principal divisa de la cartera) va ser del 73,1%, mentre que l’índex sectorial de referència XBI (SPDR S&P Biotech ETF) va avançar un 35,4%; el Nasdaq, un 20,4%, i el S&P 500, un 16,4%. “Aquestes dades demostren que l’especialització, la gestió activa i el rigor en la selecció de companyies són claus en un mercat en què la dispersió de retorns és molt elevada”, va explicar Andbank en un comunicat.

tracking