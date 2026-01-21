BANCS
El fons Telescope Biotech d’Andbank tanca el 2025 com el més rendible de l’any
El fons Telescope Biotech en el seu primer any de vida ha registrat una rendibilitat neta del 52,5% en la seva classe or, liderant la classificació dels fons d’inversió lliure (FIL) a Espanya el 2025, segons dades d’Inverco.
El fons, gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Ysios Capital, inverteix principalment en companyies que cotitzen al Nasdaq i al NYSE, seleccionant empreses i equips directius. La rendibilitat neta del fons durant el 2025 denominada en dòlars (la principal divisa de la cartera) va ser del 73,1%, mentre que l’índex sectorial de referència XBI (SPDR S&P Biotech ETF) va avançar un 35,4%; el Nasdaq, un 20,4%, i el S&P 500, un 16,4%. “Aquestes dades demostren que l’especialització, la gestió activa i el rigor en la selecció de companyies són claus en un mercat en què la dispersió de retorns és molt elevada”, va explicar Andbank en un comunicat.